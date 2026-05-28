Нутрициолог Яблокова: сырые семечки — источник магния, а жареные — опасны

Магний — один из самых важных микроэлементов, который нужен для работы сердечно-сосудистой и нервной системы, улучшения сна, иммунитета. Чаще всего врачи рекомендуют получать его из семечек, причем подойдут как семена тыквы, так и подсолнечника.
Нутрициолог Ольга Яблокова рассказала aif.ru, что семечки подсолнечника и тыквы в сыром виде. В 100 г сырых тыквенных семечек около 535 мг магния (более 130% суточной нормы), подсолнечных — 325 мг. Они становятся источником не только этого минерала. Но и насыщенных жиров — омега-6 и омега-9.
А вот при нагревании часть магния распадается, 30% минерала исчезает. При температуре свыше 180 градусов растительные жиры превращаются в транс-изомеры. Они ведут к образованию бляшек в сердечно-сосудистой системе. Витамин Е, минералы и антиоксиданты тоже разрушаются при высокой температуре. Есть и масса других вредных веществ и канцерогенов, которые образуются в жареных семечках.
Сырые семечки лишены этих проблем, жиры не окисляются, нет рафинированных масел, магний и минералы сохраняются, а канцероген акриламид отсутствует. Врач советует выбирать не просто сырые, но и несоленые семечки для максимальной пользы.
— Есть по 20−30 г в день, добавлять в салаты, готовые блюда, каши. Если хочется немного похрустеть, можно подсушить семена в духовке при 100−120 градусах без масла в течение 10−15 минут, — дала рекомендацию эксперт aif.ru.
Кстати, если замочить семечки на ночь в воде, то усвоение минералов будет выше. Среди противопоказаний к употреблению — заболевания ЖКТ, гастрит, язва желудка, панкреатит и другие заболевания.
Кстати, магний так же помогает сбросить лишний вес. Но связано это не с процессом жиросжигания, а с легким слабительным эффектом, пишет «Газета.Ru».
Важно помнить, что дополнительный прием магния необходим только при его дефиците в крови. Переизбыток может вызвать проблемы с сердцем. Недостаток этого минерала может появиться у людей с заболеваниями почек или при постоянном использовании препаратов, снижающих кислотность желудка, пишет Царьград.