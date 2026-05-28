Дерматолог Жовтан: одно полотенце на всю семью — биологическая катастрофа

Использование одного полотенца на всю семью является серьезной угрозой для здоровья, так как влажная ткань служит идеальной средой для передачи микроорганизмов. Об этом предупредила врач-дерматолог и трихолог Наталия Жовтан.
Даже если все члены семьи здоровы, их кожа обладает уникальным микробиомом, и общее полотенце становится транспортом для чужих бактерий, вирусов и грибков. Это повышает риск развития кожных проблем, в частности фолликулитов, а также вирусных и грибковых инфекций. Спектр угроз широк: от вирусов (герпеса, папилломы человека) и золотистого стафилококка до грибков, вызывающих «стопу атлета», и даже чесоточного клеща. Особенно уязвимы люди с повреждениями кожи, диабетом, иммунодефицитом и дети до трех лет, пишет Газета.ru.
Для обеспечения безопасности эксперт рекомендует строго индивидуальный подход к гигиене. Полотенца для лица и рук следует менять раз в два дня (ежедневно при акне), банное — после трех использований, а для интимной зоны — после каждого применения.
Стирать домашний текстиль необходимо при температуре не ниже 60 градусов, а полотенце для интимной гигиены — при 90 градусах.
Врач отметила, что оптимально иметь на каждого члена семьи по 5−7 полотенец. А чтобы не было путаницы, ввести цветовую маркировку. Достаточное количество личного текстиля станет профилактикой кожных заболеваний.
