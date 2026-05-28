Дерматолог Жовтан: одно полотенце на всю семью — биологическая катастрофа

Даже если все члены семьи здоровы, их кожа обладает уникальным микробиомом, и общее полотенце становится транспортом для чужих бактерий, вирусов и грибков. Это повышает риск развития кожных проблем, в частности фолликулитов, а также вирусных и грибковых инфекций. Спектр угроз широк: от вирусов (герпеса, папилломы человека) и золотистого стафилококка до грибков, вызывающих «стопу атлета», и даже чесоточного клеща. Особенно уязвимы люди с повреждениями кожи, диабетом, иммунодефицитом и дети до трех лет, пишет Газета.ru.