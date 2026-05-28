Врач назвала ошибки в уходе, которые наносят коже непоправимый вред

Кстати, умывание ледяной водой тоже относится к пагубным привычкам. Этот способ часто используют для уменьшения отеков. Однако резкое охлаждение вызывает спазм сосудов, после чего следует их компенсаторное расширение. При постоянном воздействии снижается устойчивость капилляров, что может усиливать проявления купероза и провоцировать сосудистую сетку. Лучше использовать прохладную воду или умеренные контрастные процедуры, пишет Life.ru.