Врач назвала ошибки в уходе, которые наносят коже непоправимый вред

Кандидат медицинских наук, врач-косметолог Екатерина Круглик призвала пересмотреть свой домашний уход с приходом теплы и появлением активного солнца.
Принцип «чем больше, тем лучше» — это вовсе не залог здоровой и красивой кожи, поэтому важно правильно комбинировать ингредиенты.
Например, совместное использование препаратов с витамином С и ниацинамидами не даст эффекта — он снижают результат друг друга.
— Могут спровоцировать раздражение, покраснения и ощущение жара, -говорит косметолог.
Ретинол или ретиноиды одновременно с AHA- и BHA-кислотами могут вступать в конфликт — отсюда жжение, шелушение, сухость, снижение защитного барьера кожи.
Энзимные или ферментные очищающие средства в паре с кремом или сывороткой с сильными кислотами — агрессивное сочетание, разрушающие защитный барьер кожи.
— Избыточное количество активных компонентов в одном уходе серьезно перегружает кожу, и такой «слоеный пирог» не приносит никакой пользы", — подчеркнула косметолог в беседе с Газета.Ru.
А вот энзимная пудра плюс увлажняющий или питательный крем — это хорошая идея. Так можно достигнуть очищения и подготовить кожу к уходу.
Сыворотки с пробиотиками и постбиотиками в комплексе с легкими увлажняющими гелями или кремы с пептидами и аминокислотами в связке со средствами для поддержания водного баланса тоже дадут хороший результат.
Кстати, умывание ледяной водой тоже относится к пагубным привычкам. Этот способ часто используют для уменьшения отеков. Однако резкое охлаждение вызывает спазм сосудов, после чего следует их компенсаторное расширение. При постоянном воздействии снижается устойчивость капилляров, что может усиливать проявления купероза и провоцировать сосудистую сетку. Лучше использовать прохладную воду или умеренные контрастные процедуры, пишет Life.ru.
Ранее, врач призвала покупателей тщательно проверять состав косметических средств перед покупкой. Часто маркировки, что продукция является «натуральной» — это маркетинговые уловки, а на деле в составе присутствует лишь малая доля природных ингредиентов, пишет Царьград.