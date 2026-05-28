У команды «Формулы-1» новый титульный партнер: бренд Gucci начнет сотрудничество с Alpine

Известный модный дом Gucci начнет сотрудничество с командой «Формулы-1» Alpine. Бренд станет титульным партнером спортивного коллектива. С сезона-2027 Alpine будет выступать под названием Gucci Racing Alpine Formula One Team, говорится в официальном анонсе на портале F1News.
Сообщается, что болиды команды будут стилизованы под фирменные цвета бренда Gucci. Ранее титульным партнером Alpine была компания BWT.
«Это первый случай, когда люксовый модный дом становится титульным партнером команды, выступающей в самом престижном виде автоспорта», — говорится в анонсе.
Ранее модный дом Dolce & Gabbana назначил бывшего главу Gucci Стефано Кантино со-генеральным директором. Изменения произошли после ухода сооснователя бренда Стефано Габбаны с поста председателя совета директоров. Он покинул должность в декабре.