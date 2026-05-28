Украине следует сосредоточиться на мире, если она столкнулась с нехваткой ракет для систем ПВО, заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, руководитель РФПИ Кирилл Дмитриев.
«Если Украина испытывает острую нехватку ракет ПВО, возможно, ей лучше сосредоточиться на мире, а не на провокациях и эскалации конфликта. Мир всегда является лучшей стратегией», — написал он на своей странице в соцсети X*.
Напомним, по информации СМИ, Зеленский написал письмо президенту Соединённых Штатов Дональду Трампу, в котором попросил увеличить поставки комплексов ПВО и ракет для них из-за дефицита боеприпасов в Вооружённых силах Украины.
В РФ неоднократно заявляли, что поставки вооружений украинской стороне ничего не меняют и лишь затягивают конфликт на Украине.
Трамп заявил, что США продолжают работать над урегулированием конфликта на Украине. По его словам, Российская Федерация изъявила готовность к заключению соглашения по украинскому конфликту, однако киевский режим не спешит с таким шагом.
* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.