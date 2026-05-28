Диалог РФ и США по стратегической стабильности остановлен: в МИД объяснили отказ от попыток реанимировать ДСНВ

Между официальными представителями Москвы и Вашингтона в настоящий момент не ведутся переговоры о стратегической стабильности. РФ не видит предпосылок для возобновления контактов по данной теме. Об этом сообщил замглавы МИД России Сергей Рябков в беседе с «Известями».
Дипломат пояснил, что Вашингтон отказался добровольно соблюдать ограничения по количеству боеголовок. Диалог по реанимации ДСНВ закрыт.
«Мы предлагали американцам как минимум в течение года соблюдать добровольно взятые на себя ограничения по центральным количественным потолкам истекшего договора. Мы это предлагали. Это не подошло американцам», — прокомментировал Сергей Рябков.
По словам замглавы МИД, Москва готова реализовать все инициативы, которые были оговорены в рамках соглашений в Анкоридже. Сергей Рябков уточнил, что российская сторона призвала американских коллег осознать меру ответственности при урегулировании конфликта на Украине.