Диалог РФ и США по стратегической стабильности остановлен: в МИД объяснили отказ от попыток реанимировать ДСНВ

Между официальными представителями Москвы и Вашингтона в настоящий момент не ведутся переговоры о стратегической стабильности. РФ не видит предпосылок для возобновления контактов по данной теме. Об этом сообщил замглавы МИД России Сергей Рябков в беседе с «Известями».