Диалог РФ и США по стратегической стабильности остановлен: в МИД объяснили отказ от попыток реанимировать ДСНВ

Замглавы МИД Рябков: диалог РФ и США по стратегической стабильности пока закрыт.

Источник: Комсомольская правда

Между официальными представителями Москвы и Вашингтона в настоящий момент не ведутся переговоры о стратегической стабильности. РФ не видит предпосылок для возобновления контактов по данной теме. Об этом сообщил замглавы МИД России Сергей Рябков в беседе с «Известями».

Дипломат пояснил, что Вашингтон отказался добровольно соблюдать ограничения по количеству боеголовок. Диалог по реанимации ДСНВ закрыт.

«Мы предлагали американцам как минимум в течение года соблюдать добровольно взятые на себя ограничения по центральным количественным потолкам истекшего договора. Мы это предлагали. Это не подошло американцам», — прокомментировал Сергей Рябков.

По словам замглавы МИД, Москва готова реализовать все инициативы, которые были оговорены в рамках соглашений в Анкоридже. Сергей Рябков уточнил, что российская сторона призвала американских коллег осознать меру ответственности при урегулировании конфликта на Украине.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
