Евродепутат Блага: Словакия не будет участвовать в трибунале против РФ, это фарс

Словакия не будет участвовать в создаваемом Евросоюзом «специальном трибунале» против Российской Федерации по Украине. Об этом в среду, 27 мая, заявил словацкий депутат Европарламента Любош Блага.
— Запад готовит военный трибунал против РФ. Ничего более смешного я уже давно не слышал. Я горжусь словацким правительством, что оно в этом фарсе участвовать не будет, — написал он в Telegram-канале.
Также Любош Блага высказался, что украинский президент Владимир Зеленский должен предстать перед военным трибуналом за удар Вооруженных сил Украины по общежитию в Старобельске в ЛНР.
15 мая сообщалось, что 36 стран объявили о намерении присоединиться к так называемому специальному трибуналу по Украине. Резолюция, закладывающая основу для создания трибунала, была утверждена министрами иностранных дел стран — участниц Совета Европы.
20 апреля заместитель главы офиса Владимира Зеленского Ирина Мудра сообщила, что два десятка государств якобы поддержали создание так называемого спецтрибунала в отношении России. Она отметила, что офис Зеленского продолжает работать над расширением списка.