28 мая в календаре: день пограничника и международный день защиты женского здоровья

Если в этот день тепло, всё лето будет тёплым. Можжевельник зацвел — ячмень сеять можно. Дымок от костра клубится и лезет в глаза — день будет влажным. Коли на Пахома восход солнца багряный — будет грозное пожарное лето. Если летит много паутины — лето обещает быть жарким. Во время дождя подул восточный ветер — к прекращению осадков. Западный ветер под низкими облаками — пора сеять ярицу. Солнце на Пахома сильнее греет, дает рост посеву. После ненастья появилась на небе радуга — дождь больше не пойдет. Мотыльки летают низко — к доброму урожаю ярицы. Низкие облака при ветре с западной стороны — сей ярицу. Посадишь огурцы на Пахома — будешь собирать с мешком. Если померзнут листья на дубах и березах, погибнут молодые огурцы, то во вторую половину лета следует ожидать погоду, неблагоприятную для людей с хроническими заболеваниями. На Пахомия-травника и пустырь зелен.