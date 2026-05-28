28 мая в календаре: день пограничника и международный день защиты женского здоровья

Какой сегодня праздник.
День пофигиста День пограничника День брюнеток День любимой части тела День рождения майонеза Всемирный день борьбы с голодом Международный день защиты женского здоровья День лепестковой вьюги День менструальной гигиены Славянский праздник «Семик» День специалиста негабаритных грузоперевозок Всемирный день красного волка Всемирный день борьбы с раком крови День «Международной амнистии» День специалиста по поисковой оптимизации День памяти святого благоверного царевича Димитрия Угличского и Московского День памяти святителя Исаии Ростовского День памяти преподобного Пахомия Великого Мусульманский праздник «Ат-Ташрик».
Именины.
Дмитрий, Макар, Памфил, Пахом.
Пахом Тёплый.
Пахомий Великий, память которого отмечается в этот день, был египетским монахом. Еще до принятия христианства, будучи язычником, он поступил в армию императора Константина. Его подразделение в одном из походов было тепло встречено христианами, от них Пахомий и узнал о молодой религии. Когда война закончилась, он крестился, а позже основал первый общежительный монастырь.
В народе Пахома прозвали Теплым, или Бокогреем, потому что с его праздника устанавливалось настоящее тепло. Говорили, что черемуховые утренники сменяются рябиновым теплом. По этому поводу существовало множество поговорок и примет: «Пришел Пахом — запахло теплом», «На Пахома тепло — все лето теплое».
В этот день нужно было сеять оставшуюся пшеницу: «Пришел Пахом Бокогрей — досевай пшеницу скорей». А вот никакие другие растения сажать на Пахома не рекомендовалось — особенно в полдень; считалось, что любые посевы и посадки, кроме пшеницы, пропадут.
Обращали внимание и на другие приметы. Если на Пахома восход солнца был багряным — ждали грозного, пожарного лета.
События.
1595 год — заключен Тявзинский мирный договор, ознаменовавший окончание русско-шведской войны.
1742 год — в Лондоне построен первый в мире крытый плавательный бассейн.
1756 год — День рождения майонеза.
1858 год — заключен русско-китайский Айгунский договор.
1896 год — в Нижнем Новгороде открылась Всероссийская промышленная и художественная ярмарка.
1918 год — декретом Совнаркома учреждена Пограничная охрана границы РСФСР.
1919 год — в РСФСР сформированы войска внутренней охраны республики (ВОХР).
1927 год — в СССР начались продажи конвертов с напечатанными на них марками.
1938 год — образована Мурманская область.
1943 год — решением СНК СССР была введена особая форма для дипломатов.
1956 год — Франция уступила прежние французские колонии в Индии Индийскому Союзу.
1957 год — в США основана Национальная академия грамзаписи, которая вручает самые престижные награды в мире музыки — призы «Грэмми».
1958 год — постановление Совета Министров СССР о создании Выставки достижений народного хозяйства СССР.
1964 год — основана Организация освобождения Палестины.
1970 год — в Западной Германии впервые осуществлена успешная трансплантация нервной ткани.
1975 год — 15 стран Западной Африки заключили Лагосский договор, в результате было создано Экономическое сообщество стран Западной Африки.
1982 год — Иоанн Павел II стал первым папой римским, посетившим Великобританию с визитом.
1987 год — на Красной площади в Москве приземлился спортивный самолёт Матиаса Руста.
2000 год — в Москве открылся Международный фестиваль каскадеров «Прометей».
2010 год — в Западной Бенгалии в результате схода поезда с рельсов погибло 148 человек, более 200 пострадали.
2016 год — самец гориллы Харамбе был застрелен в зоопарке Цинциннати из-за опасения за жизнь трёхлетнего ребёнка, упавшего в вольер.
В этот день родились.
Жозеф Гильотен (1738 — 1814 г.), французский врач, профессор анатомии, автор идеи гильотины.
Томас Мур (1779 — 1852 г.), ирландский поэт, песенник и автор баллад.
Жан Агассис (1807 — 1873 г.), швейцарский натуралист, естествоиспытатель и педагог.
Максимилиан Волошин (1877 — 1932 г.), русский поэт, критик, художник, общественный деятель.
Эдвард Бенеш (1884 — 1948 г.), чешский государственный и политический деятель, 2-й президент Чехословакии.
Джим Торп (1888 — 1953 г.), американский легкоатлет, двукратный олимпийский чемпион.
Ян Флеминг (1908 — 1964 г.), английский писатель, автор романов об агенте 007 Джеймсе Бонде.
Андрей Панин (1962 — 2013 г.), советский и российский актер театра и кино, Заслуженный артист России.
Екатерина Гордеева (1971 г.), советская и российская фигуристка, двукратная олимпийская чемпионка.
Мария Миронова (1973 г.), российская актриса театра и кино, Народная артистка России.
Алексей Немов (1976 г.), российский гимнаст, четырехкратный олимпийский чемпион.
Народные приметы.
Если в этот день тепло, всё лето будет тёплым. Можжевельник зацвел — ячмень сеять можно. Дымок от костра клубится и лезет в глаза — день будет влажным. Коли на Пахома восход солнца багряный — будет грозное пожарное лето. Если летит много паутины — лето обещает быть жарким. Во время дождя подул восточный ветер — к прекращению осадков. Западный ветер под низкими облаками — пора сеять ярицу. Солнце на Пахома сильнее греет, дает рост посеву. После ненастья появилась на небе радуга — дождь больше не пойдет. Мотыльки летают низко — к доброму урожаю ярицы. Низкие облака при ветре с западной стороны — сей ярицу. Посадишь огурцы на Пахома — будешь собирать с мешком. Если померзнут листья на дубах и березах, погибнут молодые огурцы, то во вторую половину лета следует ожидать погоду, неблагоприятную для людей с хроническими заболеваниями. На Пахомия-травника и пустырь зелен.
По материалам сайтов: Какой сегодня праздник, Календарь событий, Мой календарь.
18+. Информационное агентство AmurMedia, регистрационный номер ИА № ФС 77 — 82924 от 30.03.2022, регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.