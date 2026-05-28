Ученый назвал показатель угасания организма у пожилых

РИА Новости: высокий уровень белка NfL говорит об общем старении организма.

ТОКИО, 28 мая — РИА Новости. Высокий уровень белка NfL в глубокой старости может указывать не только на повреждение мозга, но и на общее старение организма, рассказал РИА Новости профессор медицинского факультета Университета Кэйо Ясумити Араи.

«В нашем исследовании высокий уровень NfL был связан со снижением функции почек, анемией и снижением уровня альбумина. Поэтому можно предположить, что NfL также отражает старение и хрупкость всего организма», — заявил Араи.

Араи и его коллеги из Центра исследований долгожителей медицинского факультета Университета Кэйо изучили связь нескольких биомаркеров с когнитивными функциями и смертностью у японцев в возрасте 100 лет и старше. Одним из таких показателей стал NfL, или нейрофиламент легкой цепи, — белок, связанный с повреждением нервных волокон.

«NfL отражает повреждение нервных аксонов и, как считается, показывает степень общего повреждения мозга», — пояснил ученый.

По словам профессора, за снижением когнитивных функций у столетних людей могут стоять широкие возрастные процессы, включая нарушения мозгового кровообращения и хроническое воспаление.

При этом Араи подчеркнул, что NfL выводится почками, поэтому нельзя исключать, что у сверхпожилых людей со сниженной функцией почек его концентрация может повышаться.

«Для получения окончательных выводов, вероятно, необходимы дальнейшие исследования, в том числе анализ временных рядов данных о биомаркерах и общем состоянии старения организма», — добавил он.