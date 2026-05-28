В Москве установят более 20 тысяч маленьких дорожных знаков

В текущем году в Москве по 280 адресам появятся так называемые «уменьшенные» дорожные знаки, рассказали «Ъ» в столичном Центре организации дорожного движения (ЦОДД). Всего таких указателей появится более 20 тыс., больше всего — в ВАО (6,1 тыс. штук) и ЗАО (4 тыс.).

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

«Малые знаки размещают на внутрирайонных улицах с небольшим количеством полос движения, на участках с ограничением скорости до 60 км/ч, а также в центре города, — пояснили в ЦОДД.— Делая передвижение пешеходов более комфортным, а навигацию в городе для водителей — более понятной и наглядной».

Уменьшенные (на треть меньше стандартных) знаки в качестве пилотного проекта появились впервые в 2017 году в центре Москвы. Идея властей заключалась в том, чтобы снизить «визуальный шум» на улицах. Впоследствии были внесены изменения в ГОСТ, практика стала применяться и в других городах, в том числе в Санкт-Петербурге. В Москве за прошедшие шесть лет установили несколько десятков тысяч уменьшенных указателей, чаще всего — «Парковка», «Остановка запрещена» и «Пешеходный переход».

«С начала этого года по проектам ЦОДД разместили свыше 4 тыс. таких знаков на 24 улицах, — сообщил вице-мэр Москвы Максим Ликсутов. — Продолжаем улучшать условия для всех участников движения и развивать дорожную инфраструктуру столицы по поручению мэра Москвы в рамках стратегии развития транспорта до 2030 года».