В Москве установят более 20 тысяч маленьких дорожных знаков

Уменьшенные (на треть меньше стандартных) знаки в качестве пилотного проекта появились впервые в 2017 году в центре Москвы. Идея властей заключалась в том, чтобы снизить «визуальный шум» на улицах. Впоследствии были внесены изменения в ГОСТ, практика стала применяться и в других городах, в том числе в Санкт-Петербурге. В Москве за прошедшие шесть лет установили несколько десятков тысяч уменьшенных указателей, чаще всего — «Парковка», «Остановка запрещена» и «Пешеходный переход».