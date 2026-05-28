Шахтеры Росатома поддержали работников ЗАЭС на фоне регулярных атак ВСУ

МЕЛИТОПОЛЬ, 28 мая. /ТАСС/. Генеральный директор АО «Росатом недра» горнорудного дивизиона Росатома Владимир Верховцев выразил поддержку работникам Запорожской АЭС и поблагодарил за выдержку и умение работать в тяжелых условиях постоянных обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины. Видеообращение Верховцева разместила в «Максе» пресс-служба станции.
Ранее мэр города-спутника Запорожской АЭС — Энергодара — Максим Пухов сообщал, что Энергодар уже месяц подвергается ожесточенным атакам со стороны ВСУ. В мае количество атак кратно возросло по сравнению с предыдущими месяцами 2026 года.
«Уважаемые жители Энергодара! Коллеги! Работники Запорожской АЭС! От всех шахтеров Росатома хочу сказать вам слова благодарности и слова уважения за вашу стойкость, за вашу выдержку, за ваше умение работать в тяжелых обстоятельствах, практически на линии боевого соприкосновения. Знаю, как вам сейчас непросто: обстрелы, тревоги, постоянное напряжение. Хочу, чтобы вы знали: шахтеры Росатома с вами», — сказал Верховцев.
Он также напомнил жителям Энергодара, что они не одни и могут рассчитывать на поддержку шахтеров госкорпорации. «Несмотря ни на что, вы продолжаете работать заботиться о семьях, держать город на своих плечах — это огромное мужество. Берегите себя, берегите друг друга. Мы верим в вашу силу и знаем, вместе мы пройдем через все испытания», — заключил Верховцев.