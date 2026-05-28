Курорты Турции, Египта и Вьетнама в июне 2026-го: где хорошо, а где адская жара и сезон дождей

Всемирная метеорологическая организация (ВМО) весной 2026 года зафиксировала быстрое повышение температуры поверхности моря и указала на вероятное возвращение Эль-Ниньо уже в мае-июле. По данным Центра прогнозирования климата, вероятность формирования Эль-Ниньо к июню составляет около 70%, а шансы на то, что явление сохранится до конца 2026 года, приближаются к 94%. Синоптики предупреждают: новое Эль-Ниньо может стать сильнейшим за последние 10 лет, а 2026 год рискует возглавить список самых жарких за всю историю наблюдений.