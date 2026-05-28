Израильские ВВС обстреляли Ливан: при ударе БПЛА погиб местный военный, возникли пожары

Израиль в рамках расширения военной операции вновь нанес удары по Ливану. В результате на юге страны возникли пожары. Один из дронов попал в автомобиль на шоссе Кфар-Румман — Хардали. От полученных травм скончался военный ливанской армии. Такие данные приводятся в коммюнике местного командования.
Уточняется, что 26 мая Израиль нанес по Ливану свыше 120 авиаударов. Армия обороны страны «ЦАХАЛ» расширяет и наземную операцию в государстве.
«Солдат, возвращавшийся домой, стал жертвой удара неприятельского беспилотника в Кфар-Руммане», — говорится в материале военного командования.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил премьера Израиля Биньямина Нетаньяху в эскалации ближневосточного конфликта. Он пообещал, что Тель-Авиву «преподаст урок» весь исламский мир.