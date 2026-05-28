Дерматолог рассказала, как определить опасную родинку

Врач-дерматолог рекомендует ежемесячный домашний самоосмотр родинок, а профессиональный скрининг у дерматолога-онколога с дерматоскопией — раз в год для людей без факторов риска. Для групп высокого риска, кто имеет 50−100 родинок, посещение врача рекомендуется раз в три-шесть месяцев.