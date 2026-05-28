В России появилось новое пособие для бабушек и дедушек, которые уходят в «декрет»

В мае 2026 года депутаты Законодательного собрания Кировской области приняли закон о ежемесячной выплате бабушкам и дедушкам, которые уходят в отпуск по уходу за внуком до трех лет вместо его родителей. Кировская область — первый регион России, где принят такой закон. Выплаты назначат на детей-первенцев, рожденных с 1 июля 2026 года по 31 декабря 2028 года.
Размер выплаты зависит от возраста матери ребенка:
до 45 794 рублей в месяц — если маме первенца не исполнилось 25 лет; до 38 203 рублей в месяц — если маме 25 лет и старше.
Это не фиксированная сумма выплаты. До такой суммы бабушке или дедушке будут доплачивать, учитывая их доход. Допустим, доход бабушки, ухаживающей за годовалым первенцем своей 24-летней дочери, — около 25 000 рублей (пенсия). Конкретно в этом примере доплата до 45 794 рублей составит 20 794 рубля. Размер доплаты в каждом случае рассчитывается индивидуально.
Как сообщает banki.ru, чтобы бабушка или дедушка, оформившие отпуск по уходау за внуком или внучкой до трех лет, получили выплату, должны быть одновременно соблюдены следующие условия:
Это первый ребенок у матери. Родители не в отпуске (работают, учатся очно или ведут бизнес в регионе). Доход каждого родителя — от 1,5 МРОТ. Ребенок стоит на учете в госмедорганизации Кирова. Все — граждане РФ, проживающие в области.
Механизм выплат правительство разработает к концу лета 2026 года. Уточнить порядок можно будет в органах соцзащиты. Усыновленные дети приравниваются к рожденным.