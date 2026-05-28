В России появилось новое пособие для бабушек и дедушек, которые уходят в «декрет»

В мае 2026 года депутаты Законодательного собрания Кировской области приняли закон о ежемесячной выплате бабушкам и дедушкам, которые уходят в отпуск по уходу за внуком до трех лет вместо его родителей. Кировская область — первый регион России, где принят такой закон. Выплаты назначат на детей-первенцев, рожденных с 1 июля 2026 года по 31 декабря 2028 года.