Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ученый Араи назвал показатель старения организма у пожилых людей

Высокий уровень белка NfL в старости может указывать не только на повреждение мозга, но и на общее старение организма. Об этом сообщил профессор медицинского факультета Университета Кэйо Ясумити Араи.

Высокий уровень белка NfL в старости может указывать не только на повреждение мозга, но и на общее старение организма. Об этом сообщил профессор медицинского факультета Университета Кэйо Ясумити Араи.

— В нашем исследовании высокий уровень NfL был связан со снижением функции почек, анемией и снижением уровня альбумина. Поэтому можно сказать, что NfL также отражает старение и хрупкость всего организма, — цитирует его РИА Новости.

Ученый и его коллеги изучили связь нескольких биомаркеров с когнитивными функциями и смертностью у японцев в возрасте 100 лет и старше. Одним из показателей стал NfL — белок, связанный с повреждением нервных волокон.

— NfL отражает повреждение нервных аксонов и показывает степень общего повреждения мозга, — отметил Араи в беседе с агентством.

Он добавил, что NfL выводится почками, поэтому у пожилых людей со сниженной функцией почек его концентрация может повышаться.

Многие считают, что провести старость без болезней почти невозможно. Заведующая центром общественного здоровья и медицинской профилактики «Видновской клинической больницы» Зарема Тен опровергла этот миф.