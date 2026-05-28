Ученый Араи назвал показатель старения организма у пожилых людей

Высокий уровень белка NfL в старости может указывать не только на повреждение мозга, но и на общее старение организма. Об этом сообщил профессор медицинского факультета Университета Кэйо Ясумити Араи.
— В нашем исследовании высокий уровень NfL был связан со снижением функции почек, анемией и снижением уровня альбумина. Поэтому можно сказать, что NfL также отражает старение и хрупкость всего организма, — цитирует его РИА Новости.
Ученый и его коллеги изучили связь нескольких биомаркеров с когнитивными функциями и смертностью у японцев в возрасте 100 лет и старше. Одним из показателей стал NfL — белок, связанный с повреждением нервных волокон.
— NfL отражает повреждение нервных аксонов и показывает степень общего повреждения мозга, — отметил Араи в беседе с агентством.
Он добавил, что NfL выводится почками, поэтому у пожилых людей со сниженной функцией почек его концентрация может повышаться.
Многие считают, что провести старость без болезней почти невозможно. Заведующая центром общественного здоровья и медицинской профилактики «Видновской клинической больницы» Зарема Тен опровергла этот миф.