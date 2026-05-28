Пингвинов Гумбольдта из Приморья отправили в океанариум Волгограда

Перед перелетом птицы прошли осмотр и ветеринарный контроль.

Источник: Комсомольская правда

Двух пингвинов Гумбольдта отправили самолетом из Приморского океанариума в Волгоград. Редкие морские птицы прошли строгий ветеринарный контроль в международном аэропорту. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».

Процедура отправки пернатых состоялась 26 мая. Двухлетние самец и самка из рода очковых пингвинов родились и долгое время содержались в стенах Приморского океанариума. Теперь их решили передать для дальнейшего проживания в аналогичное учреждение Волгограда. Перед дальней дорогой пингвины прошли обязательную иммунизацию и обработку, а ветеринарный врач провел тщательный клинический осмотр животных.

«После прохождения всех процедур было получено заключение, что птицы здоровы», — рассказали в Приморском межрегиональном управлении Россельхознадзора.

Специалисты профильного надзорного ведомства подтвердили, что во время погрузки и оформления сопроводительных электронных документов все необходимые нормы перевозки были строго соблюдены.