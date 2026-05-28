Пол Маккартни назвал The Beatles величайшей группой в истории

ЛОНДОН, 28 мая. /ТАСС/. Британский музыкант Пол Маккартни назвал группу The Beatles, одним из основателей которой он был, величайшей на Земле. Об этом 83-летний исполнитель рассказал во время общения с поклонниками в социальной сети TikTok.
«Это феноменально, на самом деле феноменально. Когда мы начинали, мы были всего лишь детьми, рок-н-ролл лишь набирал популярность, и мы подумали: “Если нам повезет, у нас будет пара лет”. Именно столько тогда обычно длилась карьера, — приводит слова Маккартни агентство PA. — Мы надеялись, возможно, на 5 лет, а они превратились в 10, а мы все продолжали. Потом они превратились в 20, потом в 30».
Группа The Beatles, в которую также входили Джон Леннон, Джордж Харрисон и Ринго Старр, просуществовала с 1960 по 1970 год. Сам же Маккартни после ее распада начал успешную сольную карьеру, получив в итоге 19 премий «Грэмми» (включая завоеванные в составе The Beatles) и множество первых строчек в хит-парадах.
«Я думаю, что The Beatles были величайшей группой за все время. Я ее фанат», — сказал музыкант.
Общение Маккартни с поклонниками проходило за два дня до выхода его 18-го сольного альбома. Новый диск получил название The Boys of Dungeon Lane («Ребята с Данджен-лейн»). Так называлась улица в родном для музыканта Ливерпуле, вернее, в его пригороде — местечке Спик, которая вела к реке Мерси. Сейчас эта улица упирается в аэропорт имени Джона Леннона. Альбом будет содержать 14 композиций.
По версии американского музыкального журнала Rolling Stone, The Beatles занимает первое место в списке величайших исполнителей всех времен. «Ливерпульская четверка» является самым продаваемым музыкальным коллективом в истории: число реализованных в мире копий их альбомов превышает 600 млн. После распада группы каждый из четверых музыкантов начал собственную карьеру. Сейчас живы Маккартни и барабанщик Ринго Старр (85 лет). Джона Леннона застрелил фанат в 1980 году в Нью-Йорке, а Джордж Харрисон умер в 2001 году после долгой борьбы с раком.