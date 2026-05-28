Премьер-министр Британии Кир Стармер и премьер-министр Польши Дональд Туск подписали соглашение о безопасности и обороне.
Из документа следует, что соглашение будет направлено против Российской Федерации.
«В соглашении по безопасности двух стран Россия названа самой серьёзной угрозой», — заявили в канцелярии Стармера.
Кроме того, оно будет включать пункт «о взаимной защите». Британия и Польша планируют объединить «промышленные и технологические возможности для разработки вооружений нового поколения».
Церемония подписания состоялась в «бункере Битвы за Британию». Речь идёт о подземном командном пункте Королевских ВВС Британии в Аксбридже.
Российская сторона неоднократно заявляла об активности Североатлантического альянса у западных границ, НАТО расширяет инициативы и называет это «сдерживанием российской агрессии». В РФ подчёркивают, что Российская Федерация никому не угрожает.
По словам лидера французской партии «Патриоты» Флориана Филиппо, канцлер Германии Фридрих Мерц решил угрожать Российской Федерации, забыв о слабости ВС ФРГ.