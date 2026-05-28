Стармер и Туск встретились в бункере и подписали соглашение об обороне

Премьер-министр Британии Кир Стармер и премьер-министр Польши Дональд Туск подписали соглашение о безопасности и обороне.

Источник: Аргументы и факты

Из документа следует, что соглашение будет направлено против Российской Федерации.

Из документа следует, что соглашение будет направлено против Российской Федерации.

«В соглашении по безопасности двух стран Россия названа самой серьёзной угрозой», — заявили в канцелярии Стармера.

Кроме того, оно будет включать пункт «о взаимной защите». Британия и Польша планируют объединить «промышленные и технологические возможности для разработки вооружений нового поколения».

Церемония подписания состоялась в «бункере Битвы за Британию». Речь идёт о подземном командном пункте Королевских ВВС Британии в Аксбридже.

Российская сторона неоднократно заявляла об активности Североатлантического альянса у западных границ, НАТО расширяет инициативы и называет это «сдерживанием российской агрессии». В РФ подчёркивают, что Российская Федерация никому не угрожает.

По словам лидера французской партии «Патриоты» Флориана Филиппо, канцлер Германии Фридрих Мерц решил угрожать Российской Федерации, забыв о слабости ВС ФРГ.

