Минздрав: потребление алкоголя в 2025 году оказалось ниже, чем ожидалось

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Фактический показатель потребления алкоголя на душу населения в 2025 году в России оказался ниже, чем ожидалось, примерно на 5%. Это следует из данных Министерства здравоохранения РФ, которые имеются в распоряжении ТАСС.