Минздрав: потребление алкоголя в 2025 году оказалось ниже, чем ожидалось

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Фактический показатель потребления алкоголя на душу населения в 2025 году в России оказался ниже, чем ожидалось, примерно на 5%. Это следует из данных Министерства здравоохранения РФ, которые имеются в распоряжении ТАСС.
Согласно представленной статистике, фактическое потребление алкоголя в России в 2025 году составило 8,06 литра этанола на душу населения, при этом ожидаемый показатель составлял 8,4 литра. Удалось превзойти даже установленную на 2026 год цель по снижению потребления спиртного, она составляла 8,3 литра.
В целом, ожидается, что к 2030 году потребление алкоголя в стране будет менее 8 литров на душу населения — запланированный показатель 7,8.