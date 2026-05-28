Кононенко: тщательная подготовка позволяет чувствовать себя хозяином на орбите

Глава Центра подготовки космонавтов имени Гагарина отметил, что во время тренировок на Земле нет поблажек ни для кого.

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Сложная и многоэтапная подготовка на Земле, где нет ни для кого поблажек, позволяет чувствовать себя не гостем, а хозяином в ходе работы на Международной космической станции (МКС). Об этом в колонке для ТАСС в рамках подготовки к шестой в карьере орбитальной миссии заявил глава Центра подготовки космонавтов имени Гагарина, Герой России Олег Кононенко.

«Только что завершился первый этап пятинедельной тренировочной сессии в Космическом центре имени Л. Джонсона (Хьюстон, штат Техас). 14 дней — 7 проверочных экзаменов. Цель одна — объективно оценить, насколько глубоко я понимаю архитектуру систем Американского сегмента Международной космической станции (МКС). В целом работа продолжается в стандартном режиме. Здесь нет поблажек ни для статусных специалистов, ни для имеющих большой опыт предыдущих полетов. Но именно такая подготовка позволяет чувствовать себя на орбите не гостем, а хозяином. Мы готовимся к самому сложному — к работе на стыке двух систем, двух языков и двух культур безопасности», — сказал космонавт.

Тренировочная сессия Кононенко в США продлится до начала июня. Его шестая в карьере миссия на МКС стартует в октябре 2027 года.

МКС: орбитальная лаборатория человечества
МКС — один из самых масштабных международных проектов в истории науки и космонавтики, который служит платформой для проведения экспериментов в условиях невесомости и символом сотрудничества разных стран в космосе. В этом материале разберем, где находится Международная космическая станция, как она устроена, кому принадлежит и какое значение имеет для человечества.
