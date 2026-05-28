Кононенко: тщательная подготовка позволяет чувствовать себя хозяином на орбите

«Только что завершился первый этап пятинедельной тренировочной сессии в Космическом центре имени Л. Джонсона (Хьюстон, штат Техас). 14 дней — 7 проверочных экзаменов. Цель одна — объективно оценить, насколько глубоко я понимаю архитектуру систем Американского сегмента Международной космической станции (МКС). В целом работа продолжается в стандартном режиме. Здесь нет поблажек ни для статусных специалистов, ни для имеющих большой опыт предыдущих полетов. Но именно такая подготовка позволяет чувствовать себя на орбите не гостем, а хозяином. Мы готовимся к самому сложному — к работе на стыке двух систем, двух языков и двух культур безопасности», — сказал космонавт.