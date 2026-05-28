Александр Михайлов поддержал Певцова в конфликте с Киркоровым

Актер Александр Михайлов высказался о конфликте между певцом Филиппом Киркоровым и артистом Дмитрием Певцовым. Он в стал на сторону последнего.
— Певцов правильно поступил, что не вступил в полемику с Киркоровым, — заявил актер в беседе с изданием Teleprogramma.
Скандал между звездами произошел после критики спектакля «Гамлет» в новом прочтении, где главную роль исполнил актер Юра Борисов. Певцов негативно высказался о постановке, а Киркоров встал на защиту артиста и резко ответил актеру.
Позже Певцов сказал, что не знает ни Киркорова, ни Борисова, поэтому к мнению певца он прислушиваться не собирается.
Сам Михайлов отказался оценивать спектакль «Гамлет», пояснив, что не смотрел его.
Филипп Киркоров обвинил Дмитрия Певцова во лжи и в лицемерии. Он отметил, что артист, который «не знает, кто такой Киркоров», три-четыре года назад хотел лишить его одного из званий.
Цена билетов на спектакль «Гамлет» с актером Юрой Борисовым в МХТ имени Чехова достигала около 200 тысяч рублей. Продюсер Виктор Дробыш заявил, что цены на спектакль необоснованно дорогие.