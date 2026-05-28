Певица Диана Гурцкая: незрячих ребят мы учим чувствовать музыкальный ритм руками

В детстве певица Диана Гурцкая не знала таких понятий, как «инклюзия» или «доступная среда». Ей незрячей, но одаренной девочке, все время приходилось преодолевать трудности, о которых ее сверстники даже и не подозревали. А когда она выросла и добилась успеха, то решила создать для детей с особенностями развития Центр социальной интеграции, где им бы помогали пройти путь, который прошла она сама, гораздо быстрее. О том, какие возможности уникальный центр предоставляет детям, Диана рассказала в интервью «Вечерней Москве».
— Диана, о чем вы мечтали, когда создавали этот центр?
— Мне хотелось сделать все возможное, чтобы у детей с разными жизненными обстоятельствами появились новые возможности. К этому пониманию я пришла через собственный опыт. В моей жизни было и остается немало сложностей, и именно поэтому хочется, чтобы сегодняшним детям было легче, чем было когда-то мне. В наше время у нас не было тех возможностей, которые сейчас создает центр — мы даже не могли о таком мечтать! Ну, а на этапе замысла ключевой идеей был запуск реабилитации с помощью творчества, чтобы дать детям пространство для развития. Конечно, нам очень повезло, что команда Сергея Семеновича услышала нашу просьбу и такой центр появился у жителей столицы.
— А как творчество влияет на реабилитацию?
— Творческие занятия могут сотворить настоящее чудо! Лично мне именно творчество во многом помогло стать тем человеком, которым я являюсь сегодня. Сцена, публичные выступления, общение — все это сформировало во мне уверенность, позволило двигаться вперед, работать с людьми, развивать свою карьеру, давать интервью. Через творческие программы дети гораздо легче раскрываются и раскрепощаются. У нас в центре действуют 16 программ социокультурной реабилитации — от вокала до хореографии и других направлений. И все они взаимосвязаны. Вокал дополняется сценическим мастерством, музыкальные дисциплины — работой на сцене, творческое развитие — коммуникацией и другими навыками. При этом мы ни в коем случае не заменяем медицинскую поддержку творческой реабилитацией.
— У вас занимаются дети с разными нозологиями. Отличаются ли методы работы с ними?
— Не существует универсальной методики, которая подходила бы абсолютно всем детям. К каждому ребенку необходим индивидуальный подход. При этом, безусловно, есть и профессиональные особенности. Например, в работе с незрячими детьми используются тактильные методы объяснения: ритм можно «показать» через руки, вокальную позицию — тоже через физическое ощущение, улыбку — через ощущение лицевых мышц. Для меня, как для незрячего человека, крайне важно, чтобы мне не просто объяснили словами, а дали возможность почувствовать.
— Я слышала, что в вашем центре используются какие-то необычные технологии для занятия музыкой….
— Действительно, у нас есть сенсорная комната с инновационным технологиями и интеграцией искусственного интеллекта для музыкального развития и развития воображения. Комната используется психологами для диагностики воспитанников и снятия психоэмоциональных зажимов. Она управляется при помощи голоса и специальных датчиков, считывающих движения. Благодаря этому воспитанники могут создавать собственные музыкальные произведения таким вот необычным способом.
СПРАВКА.
Диана Гурцкая — российская и грузинская эстрадная певица, народная артистка России. В 2008 году заняла на международном конкурсе «Евровидение» 11-е место и стала первой незрячей исполнительницей из Восточной Европы.