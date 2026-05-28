Экономический рост обеспечил увеличение средней зарплаты в Приморье

Показатель заработка достиг 92 тысяч рублей за 2025 год.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко выступил с ежегодным докладом перед депутатами Законодательного собрания. Глава региона подвел экономические итоги 2025 года, отметив стабильное развитие ключевых отраслей и рост заработных плат. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».

Несмотря на давление жесткой денежно-кредитной политики и внешний дефицит кадров, экономика края показала уверенный рост. По итогам 2025 года валовой региональный продукт достиг 2,3 триллиона рублей. Объем инвестиций побил предыдущие рекорды, превысив отметку в 520 миллиардов.

Основным драйвером развития остаются логистика и торговля, которые занимают почти 40% в экономике региона: так, грузооборот портов сохранился на высочайшем уровне в 160 миллионов тонн. Кроме того, серьезный рост показали промышленность (на 9%), ввод жилья и аграрный сектор.

«Рост экономики обеспечил увеличение доходов граждан и бюджета: поступления превысили 300 миллиардов рублей, средняя зарплата — 92 тысячи, а среднедушевые доходы — 75 тысяч рублей», — рассказал Олег Кожемяко в ходе своего выступления.

Положительную динамику в регионе обеспечивают государственные механизмы поддержки. Экономический эффект дают льготные режимы, такие как ТОР (территории опережающего развития) и свободный порт Владивосток. За год резиденты этих зон запустили 333 новых проекта на 690 миллиардов рублей, что позволяет краю уверенно опережать среднероссийскую динамику развития.