Эксперт Кучава: мошенники рассылают туристам сообщения об отмене брони жилья

Эксперт «Народного фронта. Аналитика» отметила, что таким образом злоумышленники вынуждают людей переходить по поддельным ссылкам и вводить данные банковских карт.

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Мошенники начали рассылать россиянам, запланировавшим отпуск, фальшивые сообщения об отмене бронирования жилья, вынуждая их в спешке переходить по поддельным ссылкам и вводить данные банковских карт. Об этом ТАСС сообщил эксперт «Народного фронта. Аналитика» Галактион Кучава.

«Схема строится на искусственном создании паники и срочности. Туристу приходит СМС якобы от сервиса бронирования с предупреждением об отмене заказа из-за ошибки оплаты. Для подтверждения предлагают перейти по ссылке, ведущей на сайт-клон для кражи банковских данных», — сказал Кучава.

Эксперт отметил, что аферисты также рассылают фишинговые письма с «эксклюзивными скидками». «Адрес отправителя отличается от настоящего всего одним символом, а ссылка ведет на поддельный сайт, где злоумышленники получают персональные и платежные данные пользователей», — пояснил он.

Собеседник агентства подчеркнул, что в целях безопасности от подобных угроз необходимо строго соблюдать правила цифровой гигиены. «Важно внимательно проверять URL-адреса сайтов перед вводом любых данных, игнорировать нереалистичные предложения аренды и скачивать мобильные приложения только из официальных магазинов. Главное правило безопасности — вести все переписки, бронирования и финансовые операции исключительно внутри официальных и проверенных платформ, которые гарантируют защиту средств», — добавил Кучава.