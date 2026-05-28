Премьер-министр Словакии Роберт Фицо открыл восстановленный мемориал Красной армии, о котором говорил с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.
«Это те моменты, когда словацкое правительство имеет возможность выполнять свои обязательства», — заявил Фицо в ходе мероприятия, которое состоялось на Центральном военном мемориальном кладбище Красной армии.
Он отметил, что восстановление мемориала было софинансировано при участии посольства РФ.
На кладбище в Михаловце захоронены останки более 17 тысяч советских солдат.
Напомним, в апреле Фицо поблагодарил советских воинов за освобождение страны от фашизма. Он почтил память погибших и отметил вклад Красной армии и Румынской армии в освобождение Словакии и её столицы. По словам Фицо, эти силы принесли стране мир.