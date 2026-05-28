Астроном рассказал, в каких регионах России можно увидеть белые ночи

ПЕРМЬ, 28 мая — РИА Новости. Белые ночи можно увидеть во всех регионах России, которые находятся на широтах Перми и Петербурга, сообщил РИА Новости лектор пермского планетария Виталий Францев.
«В конце мая начинается период белых ночей. Он продлится до середины июня. Можно наблюдать белые ночи в северных широтах. Во всех регионах РФ на широте Перми, Питера», — рассказал Францев.
Он уточнил, что явление можно увидеть также в Архангельской области, Республике Карелия, Вологодской области и Якутии.
По словам Францева, белые ночи возникают из-за наклона земной оси в сторону Солнца. Летом в высоких широтах Солнце после заката не уходит низко за горизонт. Оно движется полого, поэтому полноценная ночь не наступает, а вечерние сумерки сразу переходят в утренние.