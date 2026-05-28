Телебашни станут «пограничными столбами» в Иркутске и Братске в четверг, 28 мая

Как рассказали в министерстве цифрового развития и связи Иркутской области, фасад окрасят горизонтальные красно-зеленые полосы, которые превратят башни в пограничные столбы. Также появится надпись: «28 мая — День пограничника», а над ней — флаг пограничных войск и знак пограничной службы.