Телебашни станут «пограничными столбами» в Иркутске и Братске в четверг, 28 мая

IrkutskMedia, 28 мая. Сегодня во всей стране отмечается День пограничника. В честь праздника фасады телебашен Иркутска и Братска украсит праздничная подсветка. Посмотреть на «световое шоу» можно будет с 21.30 до 23.30.
Как рассказали в министерстве цифрового развития и связи Иркутской области, фасад окрасят горизонтальные красно-зеленые полосы, которые превратят башни в пограничные столбы. Также появится надпись: «28 мая — День пограничника», а над ней — флаг пограничных войск и знак пограничной службы.
Ранее агентство праздничную подсветку включали на телебашне Иркутска в честь Дня Победы. На фоне георгиевских лент появилась надпись: «9 Мая. Помним, гордимся! С Днем Победы!». Также на башне зрелищно зажглось символическое пламя Вечного огня.