В Комсомольске-на-Амуре изменят маршруты автобусов из-за ремонта теплотрассы

В Комсомольске-на-Амуре временно изменят маршрут автобусов № 8, 11, 15, 19 и 25. Общественный транспорт с 1 по 11 июня будет объезжать улицу Аллея Труда, где пройдет капитальный ремонт теплотрассы. Участок дороги в районе дома № 58 закроют для движения, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Автобусы № 8 и 11 будут следовать по следующему маршруту: ул. Уральская — Драматический театр — пр. Интернациональный (остановочный пункт «Магазин» в районе дома № 15) — ул. Бульвар Юности — ул. Гагарина — ул. Лесная — ул. Комсомольская — пр. Интернациональный — ул. Аллея Труда и далее по линии. Аналогичная схема движения установлена и для обратного направления.
Автобус № 14 начнет движение от микрорайона Амурлитмаш, а далее свернет на проспект Интернациональный, где проделает те же остановки, что и № 8 и 11.
По маршруту № 19 общественный транспорт будет следовать от Железнодорожного вокзала до Драматического театра, далее — завернет на проспект и доедет до улицы Лесной.
Для автобуса № 25 установлен следующий маршрут: Набережная — Драмтеатр — пр. Интернациональный (остановка «ул. Комсомольская») — ул. Комсомольская — ул. Лесная — ул. Гагарина — ул. Бульвар Юности и далее вернется на прежнюю линию.
Напомним, что в 2026 году некоторые маршруты общественного транспорта изменятся для комсомольчан. Администрация города прорабатывает новый документ планирования регулярных перевозок: жители Города юности могут внести свои предложения, касающиеся востребованности тех или иных остановок.