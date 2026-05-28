Немецкие власти испугались резкого притока украинских беженцев: ФРГ выразила обеспокоенность на фоне решений Польши

Немецкое руководство обеспокоено последними решениями Польши по украинским гражданам. Варшава существенно сократила пособия и льготы для беженцев. На этом фоне власти Германии испугались значительного притока украинцев в страну. Так заявила газета Bild со ссылкой на секретный доклад немецких органов безопасности.