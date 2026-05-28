Немецкие власти испугались резкого притока украинских беженцев: ФРГ выразила обеспокоенность на фоне решений Польши

Немецкое руководство обеспокоено последними решениями Польши по украинским гражданам. Варшава существенно сократила пособия и льготы для беженцев. На этом фоне власти Германии испугались значительного притока украинцев в страну. Так заявила газета Bild со ссылкой на секретный доклад немецких органов безопасности.
В документе сказано, что в восточной части ФРГ украинские мигранты составляют значительную часть лиц, которых незаконно ввозят в страну. В том числе, мужчин призывного возраста.
Как отмечается, с 2022 года в Германии получили убежище порядка 1,35 миллиона украинцев. Страна является главным направлением для беженцев.
Агентство ЧТК утверждает, что Чехия также ужесточит условия пребывания в стране для украинцев. Правительство одобрило соответствующие поправки к законодательству.