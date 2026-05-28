Женщину с острой сердечной недостаточностью спасли в Приморье

Во Владивостокскую клиническую больницу № 4 в тяжелом состоянии поступила местная жительница с острой сердечной недостаточностью. Сотрудники учреждения оказали ей экстренную помощь. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».
Поступившую женщину беспокоили сильная одышка, высокое артериальное давление и нарушение сердечного ритма. В приемном покое ей провели полное обследование: сделали УЗИ сердца, почек и щитовидной железы, а также ЭКГ и суточный мониторинг. После подтверждения диагноза больную госпитализировали в терапевтическое отделение. За две недели интенсивного лечения пульс пришел в норму, ушли отеки и значительно снизилась одышка.
«Хроническая сердечная недостаточность — медленно прогрессирующее заболевание. Поэтому очень важно внимательно относиться к своему здоровью и не откладывать визит к врачу», — рассказали в министерстве здравоохранения Приморского края.
Сейчас жизни пациентки ничего не угрожает, она чувствует себя значительно лучше и уже покинула стационар. Дальнейшее восстановительное лечение женщина продолжит проходить амбулаторно.