Продал жену и пропал: в Индии группа мужчин арестована по делу об изнасиловании и торговле людьми

Жуткий инцидент произошел в индийском штате Гуджарат. Мужчина продал свою жену друзьям за 37 тысяч рублей. Позже он обратился в полицию, заявил о пропаже супруги и исчез. Его и связанную с инцидентом группу арестовали, сообщает Times of India.
Известно, что женщину подвергли сексуальному насилию. Всего по делу об изнасиловании и торговле людьми арестованы семь человек.
Кроме того, у женщины забрали все украшения для продажи. По данным правоохранителей, ее муж уже был судим.
Не менее страшный случай зафиксировали в индийской деревне Пуннелу. Мужчина утопил свою беременную жену и дочерей ради свадьбы с несовершеннолетней. Он впал в бешенство после того, как родители девочки отказали ему в заключении брака. Семья несовершеннолетней объяснила свое решение наличием детей у мужчины. Тогда он решил избавиться от дочерей и жены.