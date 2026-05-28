Депутат Буцкая: новый ГОСТ на надувные батуты надеются принять до конца года

Первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства сообщила, что задачей стандарта является предусмотреть все возможные риски.

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Новый ГОСТ на надувные батуты для детей до 14 лет опубликуют для сбора замечаний и надеются принять до конца года. Об этом рассказала ТАСС первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, председатель «Совета матерей» Татьяна Буцкая («Единая Россия»).

«Сейчас ГОСТ выкладывается. Два месяца будут собираться замечания. В августе все замечания собираются, анализируются, в сентябре проводится экспертиза, в ноябре — голосование. И в декабре, перед Новым годом, очень надеюсь, что данный ГОСТ будет принят для того, чтобы со следующего года, когда можно будет использовать эти надувные батуты, мы точно были уверены, что у нас дети до 14 лет защищены», — сказала депутат, возглавляющая также технический комитет по разработке стандартов в сфере оборудования для детских игровых площадок.

Она пояснила, что разработанный ГОСТ будет применяться к надувным батутам, в которых в том числе предусмотрены батутные горки. «Это может быть батут как для индивидуального, так и для коллективного использования. Задача этого ГОСТа — предусмотреть все возможные риски, которые могут возникнуть при игре на батуте», — отметила парламентарий.

