В «ЛизаАлерт» призвали родителей не забирать телефоны у детей

С. -ПЕТЕРБУРГ, 27 мая — РИА Новости. Лишать ребенка телефона в качестве наказания не стоит, потому что при пропаже родители не смогут связаться с ним, а полиция — узнать его координаты, рассказала РИА Новости инструктор направления «Профилактика» отряда «ЛизаАлерт» Евгения Цинклер.
«В последнее время очень часто наши инфорги сталкиваются с тем, что пропал подросток или ребенок, у которого нет с собой мобильного телефона, так как он был наказан и родители забрали сотовый в виде наказания. Это очень сильно затрудняет поиск и реально подвергает опасности жизни ребенка», — сказала Цинклер.
Она отметила, что мобильный телефон сегодня — это не только средство связи и контроля, но и средство спасения. Потому что, имея при себе телефон, ребенок может в любой момент попросить о помощи, а полиция может установить координаты по мобильной связи.
«Поэтому мы все время просим родителей: пожалуйста, не лишайте ребенка средства связи и средства спасения. Придумайте, пожалуйста, какое-нибудь другое наказание», — заключила инструктор.