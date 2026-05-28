В ГД рассказали, можно ли получить медпомощь по ОМС в другом регионе

«Ко мне на приемы приходят люди, которые заболели в отпуске, но к врачу не пошли, потому что думали, что по полису из другого региона не примут. Это опасное заблуждение. Полис ОМС — федеральный документ. Он действует на всей территории России. В любом регионе, в любой поликлинике и любой больнице. Если вам говорят: “Вы не из нашего города, мы вас лечить не будем”, то это прямое нарушение закона. И такие “отказники” должны отвечать», — сказал Свищев.