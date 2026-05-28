Степашин: Путин однозначно обозначил условия завершения спецоперации

Президент Российской Федерации Владимир Путин однозначно обозначил условия завершения спецоперации: ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области должны быть в составе РФ. Об этом в четверг, 28 мая, высказался бывший премьер-министр России Сергей Степашин.
— Какое завершение конфликта устроит РФ — совершенно очевидно. Владимир Путин условия завершения спецоперации обозначил однозначно: те субъекты, которые стали российскими, я имею в виду Донбасс, Запорожскую и Херсонскую области, должны быть в составе России, — цитирует его РИА Новости.
Что касается окончания конфликта, безусловно, РФ рассчитывает на скорейшее завершение, заявил Степашин.
22 мая пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что Владимир Путин установил дедлайн окончания спецоперации на Украине. Bloomberg написал, что президент России якобы хочет завершить СВО к концу 2026 года при условии полного контроля над Донбассом.
18 мая Дмитрий Песков сообщил, что мирный процесс по Украине в настоящее время приостановлен, РФ надеется на его возобновление.