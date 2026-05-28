Ко Дню образования Хабаровскка Сергей Кравчук открыл отремонтированный Дом культуры микрорайона имени Горького. От мэра краевой столицы руководство Дома культуры получило сертификат на оснащение на сумму 3 миллиона рублей. В честь завершения капитального ремонта здания состоялось торжественное мероприятие, сообщает пресс-служба администрации Хабаровска.
«Наконец-то мы завершили ремонт Дома культуры. С первого дня реконструкции здания мы учитывали пожелания местных жителей. Особую благодарность выражаем ветеранам, чье внимательное наблюдение за работой подрядчика и строителей гарантировало высокое качество: удалось сохранить уникальную лепнину на стенах дома и историческую люстру. У нас получилось сохранить лепнину, историческую люстру. Теперь Дом культуры станет местом, где молодежь и старшее поколение сможет встречаться, общаться и заниматься самовыражением», — сказал Сергей Кравчук.
В Хабаровске открыли отремонтированный Дом культуры микрорайона имени Горького. Фото: Пресс-служба администрации Хабаровска.
В Хабаровске открыли отремонтированный Дом культуры микрорайона имени Горького. Фото: Пресс-служба администрации Хабаровска.
В Хабаровске открыли отремонтированный Дом культуры микрорайона имени Горького. Фото: Пресс-служба администрации Хабаровска.
В Хабаровске открыли отремонтированный Дом культуры микрорайона имени Горького. Фото: Пресс-служба администрации Хабаровска.
1 / 4.
В мероприятии также приняли участие депутат Госдумы РФ Максим Иванов, председатель городской думы Андрей Белоглазов, председатель Совета ветеранов микрорайона имени Горького Галина Ларина, председатель городского совета ветеранов войны и труда Павел Троценко, представители администрации города, ветеранских организаций, молодёжь и жители микрорайона.
«Уважаемые ветераны, наше старшее поколение, мы равняемся на вас. Именно благодаря вашему вкладу наш Дом культуры сегодня является тем значимым объектом, каким мы его знаем. Мы гордимся нашей молодёжью, которая вскоре активно продемонстрирует свои таланты: здесь продолжат работать творческие кружки и спортивные секции. В дальнейшем их количество даже увеличится», — сказал депутат Госдумы РФ Максим Иванов.
В Хабаровске открыли отремонтированный Дом культуры микрорайона имени Горького. Фото: Пресс-служба администрации Хабаровска.
В Хабаровске открыли отремонтированный Дом культуры микрорайона имени Горького. Фото: Пресс-служба администрации Хабаровска.
В Хабаровске открыли отремонтированный Дом культуры микрорайона имени Горького. Фото: Пресс-служба администрации Хабаровска.
В Хабаровске открыли отремонтированный Дом культуры микрорайона имени Горького. Фото: Пресс-служба администрации Хабаровска.
1 / 4.
«Хочу выразить благодарность Сергею Анатольевичу за то, что он прислушался к нам и сохранил музей Совета ветеранов. Это было для нас особенно важно. Создательница этого музея, Надежда Михайловна Морозова, ушла из жизни, но мы выполнили её просьбу и сохранили зал — теперь он располагается в красивой и светлой комнате на первом этаже», — сказала председатель Совета ветеранов микрорайона имени Горького Галина Ларина.
Во время ремонта строители полностью поменяли полы в здании, уложили плитку, установили дверные блоки, смонтировали современную систему вентиляции, произвели отделку стен и потолков. Снаружи подрядчик привел в порядок фасад ДК и решил основную проблему, которая в прошлом буквально топила здание, отвел дождевые стоки в ливневую канализацию. После капитального ремонта в здании ДК возобновят свою работу множество студий и секций. В их числе инклюзивный театр моды, детский духовой оркестр, секция бокса и другие.
В Хабаровске открыли отремонтированный Дом культуры микрорайона имени Горького. Фото: Пресс-служба администрации Хабаровска.
В Хабаровске открыли отремонтированный Дом культуры микрорайона имени Горького. Фото: Пресс-служба администрации Хабаровска.
В Хабаровске открыли отремонтированный Дом культуры микрорайона имени Горького. Фото: Пресс-служба администрации Хабаровска.
В Хабаровске открыли отремонтированный Дом культуры микрорайона имени Горького. Фото: Пресс-служба администрации Хабаровска.
В Хабаровске открыли отремонтированный Дом культуры микрорайона имени Горького. Фото: Пресс-служба администрации Хабаровска.
1 / 5.
Полная реконструкция, объекта, построенного в 1940 году, началась в 2025 году. За многие десятилетия эксплуатации здание так масштабно ремонтируется впервые. Капитальный ремонт Дома культуры стартовал по поручению губернатора Дмитрия Демешина. Объект по просьбе жителей поселка имени Горького был включен в народную программу партии «Единая Россия». Ход работ на всем протяжении реконструкции контролировали мэр Хабаровска Сергей Кравчук, депутат Госдумы РФ Максим Иванов, представители администрации города и Совета ветеранов микрорайона.