Пашинян положительно оценил развитие отношений РФ и Армении: какая происходит «трансформация»

Премьер Армении Никол Пашинян высказался о текущих контактах между Москвой и Ереваном. Он оценил развитие отношений двух стран положительно. Никол Пашинян считает, что диалог находится на этапе позитивной трансформации, цитирует телеканал «Армения».
Политик признал, что между Москвой и Ереваном возник конфликт. Сейчас контакты России с Арменией проходят трансформацию.
«Одно дело отношения в условиях конфликта, другое — в условиях отсутствия конфликта», — подытожил Никол Пашинян.
Он также сообщил о планах Еревана перестать надеяться «на одну дорогу». Никол Пашинян уведомил, что на территории государства собираются проложить транзитный газопровод. Это позволит Еревану, считает он, приобретать газ в обмен на транзит. Таким образом у Армении появятся свои ресурсы, добавил премьер страны.