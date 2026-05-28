Слуцкий предложил гарантировать трудоустройство выпускникам бюджетных мест

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий обратился к вице-премьеру Дмитрию Чернышенко с предложением ввести государственную гарантию первого рабочего места для выпускников колледжей и вузов, обучавшихся на бюджетной основе. Письмо есть в распоряжении ТАСС.
«ЛДПР предлагает установить государственную гарантию первого рабочего места для выпускников — не менее 75% бюджетных мест, распределяемых по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования в разрезе каждой образовательной организации, должны быть обеспечены подтвержденными гарантиями последующего трудоустройства выпускников со стороны партнеров-работодателей, в том числе с использованием механизма целевого обучения», — говорится в обращении.
Также предлагается связать распределение бюджетных мест с реальной потребностью рынка труда и закрепить ответственность региональных властей и руководства вузов и колледжей за поиск работодателей и организацию трудоустройства выпускников.
По словам Слуцкого, отсутствие партнеров-работодателей не должно вести к сокращению бюджетных мест. «За поиск партнеров-работодателей должны отвечать местные власти и ректоры вузов, с которых потом надо персонально спрашивать за результат. Если работодателей в регионе нет, то не стоит урезать бюджетные места, нужно создавать рабочие. Открывать при вузах производства, коммерческие компании, любые формы поддержки занятости», — сказал он ТАСС.
Лидер ЛДПР также заявил, что сейчас потребности рынка труда недостаточно учитываются при формировании бюджетных мест. По его словам, это приводит к тому, что часть выпускников не может устроиться по специальности и вынуждена работать не по профессии. «Такой подход приводит к тому, что в России увеличивается список дипломированных курьеров, продавцов и разнорабочих, ведь устроиться на работу у вчерашнего студента не получается. Без опыта работы его не берут, но откуда ему взяться, если он только что закончил учебу — получается замкнутый круг», — подчеркнул Слуцкий.