Стала известна средняя пенсия женщин в России в 2026 году

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Средний размер пенсионного обеспечения женщин в 2026 году составил более 25,2 тысячи рублей, следует из данных Социального фонда России, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Согласно данным ведомства, средний размер пенсии россиянок в этом году составил 25 204 рубля. При этом в прошлом году пенсионерки в среднем по стране получали 23 249 рублей.
Средний размер пенсии среди работающих и не работающих россиян в апреле этого года составил 25 397 рублей. В аналогичный период 2025 года работающие и неработающие пенсионеры получали 23 448 рублей.