Поездка в детский лагерь: волнение «на минус»

Хабаровский клинический психолог Елена Николаева о том, как подготовить ребёнка к поездке в детский лагерь и кому лучше отказаться от такого отдыха:
Летняя оздоровительная кампания начнется с 1 июня, к этому времени многие родители уже приобрели путевки в детский лагерь, но остались и те, которые еще размышляют — стоит ли отправить своего ребенка на такой отдых или лучше повременить?
Вообще, считается, что 7−9 лет — это оптимальный возраст, когда детей уже можно отправлять на летний отдых в лагерь. К этому времени у них сформированы определённые социальные навыки и есть опыт взаимодействия в коллективе. Но думаю, что лучше ехать уже в подростковом возрасте, примерно к 13 годам, потому что, помимо прочего у ребёнка в этот период появляется ещё и желание социальной свободы, ему хочется отделиться от взрослых, проявить свою независимость.
Однако учитывать нужно не только возраст и навыки домоводства, самообслуживания и гигиены, но и готовность ребенка коммуницировать с ответственным взрослым (например, рассказать вожатому о каких-либо проблемах). А ещё стоит задуматься: если младший школьник ни разу не оставался и недели без мамы и папы, сможет ли он пробыть без них всю 21-дневную смену? В этом случае для начала можно рассмотреть лагерь дневного пребывания. Также своеобразным переходным этапом может быть продлёнка в школе.
А вот когда без сомнений стоит повременить с поездкой, так это в случае, если в семье в последнее время происходят частые ссоры. Ведь когда родители конфликтуют (или даже разводятся), ребёнок переживает стресс. Негативно повлиять могут смена школы или города, физиологические проблемы, долгая болезнь, а также недавно пережитый буллинг.
В иных случаях, когда все хорошо и ребёнок горит желанием поехать в лагерь, можно смело приобретать путёвку и начинать подготовку к предстоящему путешествию. При этом настраивать на негатив не нужно, лучше рассмотреть ситуации в позитивном ключе: рассказать о мероприятиях, кружках, которые его ожидают, о дискотеках, настроить на то, чтобы он с кем-то познакомился и подружился, ведь вместе проводить время будет ещё веселее (а возможно, получится найти компаньона до поездки). Так ребёнок будет чувствовать себя увереннее и не одиноко.
Важно упомянуть и о том, что ребёнок не должен терпеть дискомфорт, связанный с физиологическими проблемами. Если он почувствует себя плохо, следует обратиться в медпункт, рассказать взрослым, потому что заболевания бывают разными.
Перед поездкой можно договориться о ежедневных звонках, например, в вечернее время, если это позволяют правила лагеря (потом можно сократить и до одного звонка в два дня — в случае, когда дети особенно увлечены и беззаботны). И не лишним будет поговорить об опасных веществах и о сомнительных конфликтных мероприятиях, участия в которых нужно избегать.
Не исключено, что в определённый момент энтузиазм от предстоящего летнего приключения у ребёнка может пропасть. Так бывает, когда речь идёт о тревоге — неизвестность и смена обстановки играют свою роль.
Вернуть былой настрой можно, главное в этой ситуации не стыдить чадо, а проговорить, что его чувства понимают, и мягко подготовить к разлуке. Можно использовать технику обратной связи, создать тем самым атмосферу доверия, поддержки. Родитель может привести свой собственный опыт или предложить совместный просмотр фильмов про лагерь — добрых, юмористических. Например, советскую классику про «Каникулы Петрова и Васечкина». Следует поддержать и пообещать, что если ребёнок не сможет адаптироваться в условные пять дней и будет плохо себя ощущать в той обстановке, мама или папа его заберут. Конечно, нужно исполнить обещанное.
Но волнение могут испытывать и взрослые (его лучше не показывать ребенку, ведь спокойные родители, излучающие уверенность, — это значит спокойные дети). Для того, чтобы справиться с переживаниями, еще на этапе выбора места отдыха можно прочитать отзывы, узнать подробнее о программах (а они сейчас в лагерях довольно разнообразные — от творческих до обучающих), о питании и режиме, поговорить с администрацией, а в день заезда — познакомиться с вожатыми.
А еще самой хорошей профилактикой тревожных мыслей считаются дела. Как вариант, продолжить ремонт, на который всё никак не хватало времени. Или можно пойти на фитнес, встретиться с друзьями.
Если негативные мысли всё же приходят — настраиваться на хорошее. Не нужно паниковать, если ребёнок вдруг попросит его забрать. Если возможно, лучше организовать встречу и поговорить о причинах такого решения, но можно выяснить это и по телефону. Вообще, самый сложный период в лагере — организационный. Дети ещё толком не познакомились, не выбрали любимого вожатого, потому ребёнок первое время может капризничать, нужно это иметь в виду.
Период адаптации иногда доходит до недели, за это время родители могут созвониться с ребёнком и спросить, что нравится, а что нет. Если жалобы не прекращаются, нужно связаться с вожатым и поговорить о том, как школьник себя ведёт, играет ли с детьми или сидит в одиночестве, почему он хочет домой и как себя чувствует, как спит и не нарушился ли аппетит.
Спрашивать лучше аккуратно, не передавая в красках то, что поведал подросток. Ведь может быть и так, что он при звонке слышится грустным, но это оказывается минутной слабостью и на деле в остальные часы ребёнок весело проводит время.
Если окажется, что отпрыск болеет и диагноз требует немедленного лечения, если над ним издеваются или он видит агрессию и враждебность по отношению к себе, если со стороны старших проявляются абьюзивные методы воздействия, забирать нужно обязательно!
Кстати, бывает, что дети не жалуются, а держат переживания в себе, тогда заподозрить неладное можно, если сын (или дочь) пропускает оговорённые звонки и не берёт трубку, а если и ответил, то грустным голосом.
Порой родители также волнуются, что ребёнок уехал в лагерь и ничего не рассказывает. Возможно, он и раньше не особенно делился информацией, просто был рядом, и оттого всё казалось под контролем. В моей практике нередко случается, когда подростки с грустью отмечают, что родители интересуются лишь оценками, совсем не спрашивая, как прошёл день, как самочувствие и настроение. У них складывается впечатление, что взрослым важны лишь успехи в школе.
А ведь ребёнку нужна внешняя опора, которой и должен выступать взрослый. Поинтересоваться, что произошло, поддержать, даже если кажется, что он в некоторой степени неправ (скажем, учитель поставил двойку «лишь за небольшую ошибку»). Можно ввести определённый вечерний ритуал, когда сначала взрослый рассказывает о своём дне и о том, что расстроило или порадовало, а затем этим же делится и ребёнок. Создав эту детско-родительскую связь и эмоциональную близость в раннем возрасте, и в подростковые годы (когда в авторитете уже не родители, а группы детей) можно ожидать от отпрыска погружения в его дела и чувства, пусть и умеренно. В таком случае и во время отдыха в лагере получится узнавать о новостях и настроении чада.
В целом же, лагерь — хорошая возможность для детей приобрести уверенность, опыт, пройти сепарацию. Да, такая разлука может волновать, но, тем не менее, она важна. Оставшись на время без родителей, ребенок учится самостоятельности в плане тайм-менеджмента, самоконтролю, он проходит социализацию, учится договариваться, общаться и находить друзей. А когда что-то получается без помощи взрослых — это дополнительный стимул для роста самоуважения, уверенности и ответственности.