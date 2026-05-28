Поездка в детский лагерь: волнение «на минус»

А ведь ребёнку нужна внешняя опора, которой и должен выступать взрослый. Поинтересоваться, что произошло, поддержать, даже если кажется, что он в некоторой степени неправ (скажем, учитель поставил двойку «лишь за небольшую ошибку»). Можно ввести определённый вечерний ритуал, когда сначала взрослый рассказывает о своём дне и о том, что расстроило или порадовало, а затем этим же делится и ребёнок. Создав эту детско-родительскую связь и эмоциональную близость в раннем возрасте, и в подростковые годы (когда в авторитете уже не родители, а группы детей) можно ожидать от отпрыска погружения в его дела и чувства, пусть и умеренно. В таком случае и во время отдыха в лагере получится узнавать о новостях и настроении чада.