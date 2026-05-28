США в нарушение перемирия атаковали Иран: что известно

Американские военные вновь в нарушение перемирия и атаковали территорию Ирана. Как пишет агентство Reuters, под ударом оказался военный объект. О раненых и жертвах к текущему моменту ничего не известно.
Сообщается о перехвате силами США нескольких воздушных целей. Как утверждается, американские военные сбили иранские дроны.
США в нарушение режима тишины начали атаки по исламской республике 26 мая. После этого официальный Тегеран выразил Вашингтону протест. Иранская сторона заявила о несоблюдении режима прекращения огня.