Врач рассказала, до какого возраста детям не стоит давать гаджеты

РИА Новости: детям дошкольного возраста не стоит пользоваться гаджетами.

Источник: © РИА Новости

МАХАЧКАЛА, 28 мая — РИА Новости. Гаджеты вредят зрению и нервной системе ребенка, поэтому детям не стоит ими пользоваться как минимум в дошкольном возрасте, заявила РИА Новости офтальмолог, врач высшей категории Патимат Садуева.

«Я бы рекомендовала вообще не давать ребенку телефон и планшет как минимум до похода в школу. Ведь вред от гаджетов на орган зрения и нервную систему уже очевиден. Далее телефон использовать строго по функциональному назначению: звонок, смс, просмотр в браузерах по школьной программе», — сказала врач.

В подростковом возрасте, как отметила Садуева, контролировать экранное время уже сложнее «в силу переходного периода и других особенностей возраста», но делать это родителям необходимо.

«И, конечно, нельзя пренебрегать плановыми осмотрами, ведь только на них можно оценить динамику зрения», — подчеркнула специалист.