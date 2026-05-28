Израиль нанёс удары по району города Тир на юге Ливана

«Удары наносятся по окрестностям приморского города Тир», — говорится в сообщении.
В Армии обороны Израиля заявили, что целью являются командные центры движения «Хезболла».
По данным военных Ливана, накануне беспилотный летательный аппарат ВВС Израиля обстрелял машину. Инцидент случился на шоссе Кфар-Румман — Хардали. Погиб военнослужащий ВС Ливана.
«Солдат, возвращавшийся домой со службы, стал жертвой удара неприятельского беспилотника в Кфар-Руммане», — заявили в Ливане.
Напомним, в апреле между Ливаном и Израилем начал действовать режим прекращения огня, но ЦАХАЛ продолжает ежедневные удары по территории Ливана. Движение «Хезболла» наносит ответные удары в приграничной зоне.
В мае в результате атаки беспилотного летательного аппарата ливанской шиитской организации «Хезболла» получила повреждения израильская система ПВО «Железный купол». По данным Pars Today, повреждения получила одна система «Железного купола».