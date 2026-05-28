Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Израиль нанёс удары по району города Тир на юге Ливана

Военные Израиля наносят удары по району города Тир, целью являются командные центры движения «Хезболла», сообщает пресс-служба ЦАХАЛ.

Источник: Аргументы и факты

Военные Израиля наносят удары по югу Ливана, сообщает пресс-служба ЦАХАЛ.

«Удары наносятся по окрестностям приморского города Тир», — говорится в сообщении.

В Армии обороны Израиля заявили, что целью являются командные центры движения «Хезболла».

По данным военных Ливана, накануне беспилотный летательный аппарат ВВС Израиля обстрелял машину. Инцидент случился на шоссе Кфар-Румман — Хардали. Погиб военнослужащий ВС Ливана.

«Солдат, возвращавшийся домой со службы, стал жертвой удара неприятельского беспилотника в Кфар-Руммане», — заявили в Ливане.

Напомним, в апреле между Ливаном и Израилем начал действовать режим прекращения огня, но ЦАХАЛ продолжает ежедневные удары по территории Ливана. Движение «Хезболла» наносит ответные удары в приграничной зоне.

В мае в результате атаки беспилотного летательного аппарата ливанской шиитской организации «Хезболла» получила повреждения израильская система ПВО «Железный купол». По данным Pars Today, повреждения получила одна система «Железного купола».