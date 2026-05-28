В Хабаровске 28 мая ожидается тёплая погода без существенных осадков

В Хабаровске 28 мая 2026 года ожидается комфортная весенняя погода. Опасных метеорологических явлений синоптики не прогнозируют. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Как сообщили в ФГБУ «Дальневосточное УГМС», в краевой столице ночью и днём будет преимущественно сухо. Вечером местами пройдёт кратковременный дождь. Температура ночью составит от 7 до 9 градусов выше нуля. Днём воздух прогреется до 19−21 градусов тепла. Ветер северо-восточный, 2−10 метров в секунду.
В южных районах края ночью также без осадков, а днём местами пройдёт кратковременный дождь. Ночные температуры составят от 4 до 9 градусов тепла, дневные — от 15 до 20 градусов выше нуля. Ветер северо-восточный, 7−12 м/с.
В центральных районах преимущественно без осадков. Лишь в Хабаровском и Нанайском муниципальных районах днём не исключены кратковременные дожди. Ночью температура от минус 2 до плюс 9 градусов, днём от 14 до 24 тепла. Ветер северных направлений, западный 5−12 м/с.
В северных районах края сохранится сухая погода. Исключением станет Охотский муниципальный округ, где ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. Ночные температуры от 0 до плюс 5 градусов, дневные — от 3 до 24 градусов. Ветер различных направлений 6−12 м/с.
Синоптики также предупреждают о скором ухудшении погоды. С выходом активного циклона на юг Дальнего Востока днём 29 мая и 30 мая на востоке края ожидаются осадки, местами сильные преимущественно в виде дождя. 30 мая местами выпадет мокрый снег, возможно его отложение. Усиление ветра по долинам рек и на побережье Татарского пролива до 18−23 м/с.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
Почта: red.habkp@phkp.ru