Влажные салфетки, ватные палочки, еда: хабаровчане стали чаще засорять канализацию

С 2023 года число засоров канализации увеличилось на 15% — утверждают в МУП «Водоканал». Только в 2025 году чистить коммуникации канализации пришлось 2 915 раз. «Это связано с тем, что культура использования канализации меняется не в лучшую сторону. Люди бросают в канализацию ватные палочки и диски, кошачий наполнитель, продукты питания. Но самое страшное — это влажные салфетки, которые не растворяются. Срок их разложения зависит от состава и колеблется в промежутке от 50 до 500 лет. В итоге система водоотведения превращается в мусоропровод», — рассказал заместитель директора МУП «Водоканал» Евгений Дейчик. 85% засоров на канализационных сетях — тканевые. Из-за них участились случаи отказов работы оборудования на канализационных насосных станциях, в результате чего происходит излив на городской рельеф. В «Водоканале» напомнили, что в канализацию категорически нельзя выбрасывать: наполнитель кошачьего туалета, кофейную гущу, влажные салфетки, подгузники и гигиенические прокладки, ватные палочки, жиры, масла и смазки, строительный мусор.