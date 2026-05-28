Врач рассказал о последствиях низкоуглеводной диеты

ПЕРМЬ, 28 мая — РИА Новости. Низкоуглеводная диета приводит к изменению кислотно-щелочного баланса крови и увеличению риска различных печеночных заболеваний, сообщила РИА Новости кандидат фармацевтических наук, доцент кафедры химических технологий Пермского политеха Екатерина Баньковская.
«Продолжительная низкоуглеводная диета приводит к повышению рН крови и увеличению риска печеночных заболеваний разного рода», — рассказала Баньковская.
При этом, уточнила специалист, если правильно соблюдать низкоуглеводную диету, можно похудеть и понизить сахар в крови за счет изменений в метаболизме.