Стометровую аллею во Владивостоке не могут отремонтировать почти три месяца

Изначально работы на аллее планировались на период с 11 мая по 1 августа 2026 года. На аллее пострадало покрытие, плитка вздыбилась и сместилась.
Ремонт организовал арендатор земельного участка в районе Некрасовской, 49а, в границах которого расположена эта пешеходная зона. Работы начали раньше запланированного срока, уже в марте. Однако радость местных пешеходов оказалась преждевременной: работы застопорились.
С пешеходной дорожки сняли покрытие из старой брусчатки, но на этом ремонт забросили. Фронт работ составляет около ста метров, возле дорожки штабелями лежит новая плитка, но укладывать её рабочие не торопятся.
Фрагмент плитки — зона производства работ — никак не охраняется. Однажды мужчина в состоянии опьянения решил использовать плитку и гонялся с ней за прохожими, пытаясь их побить.
Горожане опасаются, что из-за сегодняшних дождей, в преддверии которых было объявлено штормовое предупреждение, грунтовое основание дорожки может размыть, что затянет ремонт ещё сильнее. В городе ожидается дождь разной интенсивности с количеством осадков до 35 мм за 12 часов и менее.
Общее количество осадков за весь период может составить 40−45 мм. В связи с прогнозируемыми продолжительными осадками жизнь села Сиваковка Хорольского округа может существенно осложниться.
Накануне на подъезде к населённому пункту обрушился мост под тяжестью грузовика с превышением допустимой массы. Это единственный благоустроенный путь к селу, и объезд возможен только по полевой дороге в сухую погоду.
Размытая дорога становится непреодолимой для большинства транспортных средств. На месте был развернут оперштаб, специалисты разрабатывают техническое решение для восстановления транспортного сообщения с селом.