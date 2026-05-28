С Артемия Лебедева взыскали 300 тысяч рублей по иску Мизулиной

Глава Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина сообщила о взыскании 300 тысяч рублей с блогера Артемия Лебедева по решению суда. По её словам, средства были перечислены в рамках исполнения судебного решения по иску о защите чести и достоинства.