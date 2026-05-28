С Артемия Лебедева взыскали 300 тысяч рублей по иску Мизулиной

Глава Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина сообщила о взыскании 300 тысяч рублей с блогера Артемия Лебедева по решению суда. По её словам, средства были перечислены в рамках исполнения судебного решения по иску о защите чести и достоинства.

Источник: Life.ru

«Сегодня приставы взыскали с блогера Артемия Лебедева 300 тысяч рублей в рамках исполнения решения суда по нашему иску о защите чести и достоинства», — написала Мизулина в своих соцсетях.

Иск касался фрагментов интервью Лебедева Юрию Дудю*, в котором обсуждалась деятельность Лиги безопасного интернета и её руководителя. Позднее блогер заявил, что не хотел оскорблять Мизулину.

Она добавила, что ожидает исполнения судебного решения и в отношении Дудя*, которого суд также обязал выплатить компенсацию.

Ранее судебные приставы возбудили исполнительное производство в отношении журналиста Юрия Дудя*, по решению суда он должен выплатить 200 тысяч рублей в пользу главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной. Как следует из материалов дела, производство было начато 15 мая после завершения судебных разбирательств.

Важнейшие новости о социальных проектах, традициях и повседневной жизни — в разделе «Общество» на Life.ru.

* Признан Минюстом РФ иностранными агентами.

Екатерина Мизулина: биография общественницы и борца за безопасный интернет
Раньше Екатерину Мизулину упоминали как дочь бывшего депутата Госдумы Елены Мизулиной. Все изменилось, когда активистка завела блог и сама набрала популярность. Подробнее о ней читайте в нашем материале.
Читать дальше