СК проводит проверку после обращения вдовы участника СВО в Приморье

Во Владивостоке агентство недвижимости обмануло вдову участника специальной военной операции и забрало ее страховые выплаты. Ситуацией заинтересовался председатель СК России Александр Бастрыкин. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».
Обращение женщины появилось в социальных сетях. Вдова хотела использовать полученные за гибель мужа деньги для покупки жилья своим детям. Однако риелторы предоставили в органы опеки подложные документы на квартиру. Выяснилось, что эта недвижимость на самом деле находилась в обременении у банка.
В совершении сделки было официально отказано, но представители агентства отказались возвращать заявительнице ее средства. Следователи начали проверку по статье о мошенничестве.
«Вдова участника СВО стала жертвой мошенничества со стороны агентства недвижимости во Владивостоке. Женщина планировала на страховые выплаты купить жилье для детей», — рассказали в Информационном центре Следственного комитета России.
Глава федерального ведомства Александр Бастрыкин взял ситуацию под личный контроль.